Esta es la lista de las exportaciones de Brasil 2022-2023.

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La lista completa de productos es la que sigue debajo…

La primera columna es la del capítulo arancelario, la segunda es el monto anual exportado en millones de dólares, y la tercera columna es la descripción del capítulo arancelario. La lista está ordenada por monto de mayor a menor. Si te parece complicado visualizar la lista, la puedes copiar y pegar en una hoja de cálculo.

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HS'27 $55115M Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ...

HS'12 $54029M Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ...

HS'26 $34988M Minerales metalíferos, escorias y cenizas

HS'02 $22003M Carne y despojos comestibles

HS'17 $15978M Azúcares y artículos de confitería

HS'10 $14989M Cereales

HS'72 $14626M Fundición, hierro y acero

HS'84 $14083M Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas ...

HS'87 $12624M Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios

HS'23 $12564M Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

HS'47 $7942M Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar ...

HS'09 $7778M Café, té, yerba mate y especias

HS'85 $4515M Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...

HS'28 $4245M Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos ...

HS'71 $4089M Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, ...

HS'15 $3580M Capítulo 15: grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus productos de descenso; ...

HS'88 $3551M Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

HS'44 $3420M Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

HS'52 $3205M Algodón

HS'39 $3066M Plástico y sus manufacturas

HS'20 $2879M Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas

HS'24 $2729M Capítulo 24: tabaco y sustitutos fabricados del tabaco; productos, incluso que contengan nicotina ...

HS'48 $2369M Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

HS'29 $2094M Productos químicos orgánicos

HS'73 $2033M Manufacturas de fundición, de hierro o acero

HS'22 $1878M Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

HS'40 $1847M Caucho y sus manufacturas

HS'76 $1497M Aluminio y sus manufacturas

HS'21 $1487M Preparaciones alimenticias diversas

HS'38 $1414M Productos diversos de las industrias químicas

HS'16 $1296M Capítulo 16: preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos ...

HS'25 $1289M Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

HS'64 $1264M Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

HS'30 $1237M Productos farmacéuticos

HS'08 $1216M Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

HS'90 $1166M Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...

HS'33 $1146M Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

HS'68 $1122M Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas

HS'41 $1117M Pieles (excepto la peletería) y cueros

HS'94 $949M Capítulo 94: muebles; camas, colchones, soportes de colchones, cojines y muebles de relleno ...

HS'35 $852M Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas

HS'05 $773M Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

HS'74 $694M Cobre y sus manufacturas

HS'01 $618M Animales vivos

HS'93 $590M Armas, municiones, y sus partes y accesorios

HS'89 $522M Barcos y demás artefactos flotantes

HS'69 $520M Productos cerámicos

HS'32 $478M Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; ...

HS'19 $476M Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

HS'82 $430M Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes ...

HS'34 $409M Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ...

HS'18 $373M Cacao y sus preparaciones

HS'04 $353M Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ...

HS'79 $316M Cinc y sus manufacturas

HS'03 $307M Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

HS'80 $288M Estaño y sus manufacturas

HS'70 $286M Vidrio y sus manufacturas

HS'97 $265M Objetos de arte o colección y antigüedades

HS'31 $250M Abonos

HS'81 $244M Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias

HS'83 $227M Manufacturas diversas de metal común

HS'96 $201M Manufacturas diversas

HS'07 $171M Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

HS'13 $152M Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

HS'61 $125M Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

HS'56 $117M Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos ...

HS'11 $113M Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

HS'54 $106M Filamentos sintéticos o artificiales

HS'49 $105M Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos ...

HS'59 $96M Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia ...

HS'75 $75M Níquel y sus manufacturas

HS'60 $70M Tejidos de punto

HS'62 $63M Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

HS'55 $61M Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

HS'36 $60M Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; ...

HS'86 $57M Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso ...

HS'53 $56M Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

HS'42 $54M Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos ...

HS'63 $53M Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos

HS'95 $38M Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios

HS'58 $31M Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; ...

HS'43 $27M Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial

HS'37 $26M Productos fotográficos o cinematográficos

HS'50 $25M Seda

HS'57 $20M Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

HS'14 $18M Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ...

HS'06 $14M Plantas vivas y productos de la floricultura

HS'78 $14M Plomo y sus manufacturas

HS'51 $11M Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

HS'65 $9M Sombreros, demás tocados, y sus partes

HS'92 $4M Instrumentos musicales; sus partes y accesorios

HS'91 $4M Aparatos de relojería y sus partes

HS'67 $3M Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas ...

HS'46 $1M Manufacturas de espartería o cestería

HS'66 $0M Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes

HS'45 $0M Corcho y sus manufacturas

HS'99 $0M Materias no a otra parte especificadas

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Acá está el link:

Reports

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