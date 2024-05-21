Esta es la lista de las exportaciones de Chile 2022-2023.

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La lista completa de productos es la que sigue debajo…

La primera columna es la del capítulo arancelario, la segunda es el monto anual exportado en millones de dólares, y la tercera columna es la descripción del capítulo arancelario. La lista está ordenada por monto de mayor a menor. Si te parece complicado visualizar la lista, la puedes copiar y pegar en una hoja de cálculo.

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HS'26 $28585M Minerales metalíferos, escorias y cenizas

HS'74 $20410M Cobre y sus manufacturas

HS'28 $10196M Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos ...

HS'03 $7301M Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

HS'08 $6671M Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

HS'99 $3247M Materias no a otra parte especificadas

HS'47 $2659M Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar ...

HS'44 $2211M Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

HS'84 $1850M Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas ...

HS'22 $1560M Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

HS'71 $1553M Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, ...

HS'02 $1242M Carne y despojos comestibles

HS'27 $1200M Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ...

HS'20 $920M Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas

HS'72 $779M Fundición, hierro y acero

HS'15 $721M Capítulo 15: grasas y aceites animales, vegetales o microbianos y sus productos de descenso; ...

HS'88 $616M Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes

HS'31 $583M Abonos

HS'48 $563M Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón

HS'23 $549M Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

HS'12 $506M Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ...

HS'40 $481M Caucho y sus manufacturas

HS'16 $467M Capítulo 16: preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos u otros invertebrados acuáticos ...

HS'86 $446M Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso ...

HS'85 $439M Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción ...

HS'29 $427M Productos químicos orgánicos

HS'39 $376M Plástico y sus manufacturas

HS'87 $323M Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios

HS'73 $301M Manufacturas de fundición, de hierro o acero

HS'11 $254M Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo

HS'21 $239M Preparaciones alimenticias diversas

HS'30 $205M Productos farmacéuticos

HS'25 $200M Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

HS'19 $171M Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

HS'76 $166M Aluminio y sus manufacturas

HS'04 $161M Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ...

HS'13 $159M Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales

HS'38 $134M Productos diversos de las industrias químicas

HS'07 $130M Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

HS'90 $107M Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; ...

HS'70 $99M Vidrio y sus manufacturas

HS'10 $84M Cereales

HS'89 $61M Barcos y demás artefactos flotantes

HS'06 $57M Plantas vivas y productos de la floricultura

HS'95 $57M Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios

HS'33 $56M Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética

HS'32 $46M Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; ...

HS'36 $46M Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; ...

HS'81 $45M Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias

HS'83 $41M Manufacturas diversas de metal común

HS'94 $39M Capítulo 94: muebles; camas, colchones, soportes de colchones, cojines y muebles de relleno ...

HS'05 $39M Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

HS'14 $36M Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ...

HS'35 $34M Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas

HS'51 $29M Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin

HS'78 $28M Plomo y sus manufacturas

HS'24 $26M Capítulo 24: tabaco y sustitutos fabricados del tabaco; productos, incluso que contengan nicotina ...

HS'18 $26M Cacao y sus preparaciones

HS'96 $26M Manufacturas diversas

HS'01 $26M Animales vivos

HS'82 $24M Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes ...

HS'68 $24M Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas

HS'41 $21M Pieles (excepto la peletería) y cueros

HS'91 $20M Aparatos de relojería y sus partes

HS'49 $20M Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos ...

HS'45 $19M Corcho y sus manufacturas

HS'42 $17M Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos ...

HS'34 $17M Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ...

HS'56 $14M Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos ...

HS'62 $14M Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto

HS'63 $13M Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos

HS'61 $13M Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto

HS'97 $11M Objetos de arte o colección y antigüedades

HS'17 $10M Azúcares y artículos de confitería

HS'64 $10M Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos

HS'60 $7M Tejidos de punto

HS'54 $5M Filamentos sintéticos o artificiales

HS'09 $5M Café, té, yerba mate y especias

HS'69 $4M Productos cerámicos

HS'93 $3M Armas, municiones, y sus partes y accesorios

HS'59 $3M Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia ...

HS'55 $2M Fibras sintéticas o artificiales discontinuas

HS'65 $2M Sombreros, demás tocados, y sus partes

HS'79 $1M Cinc y sus manufacturas

HS'80 $1M Estaño y sus manufacturas

HS'53 $1M Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel

HS'52 $1M Algodón

HS'57 $1M Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil

HS'37 $0M Productos fotográficos o cinematográficos

HS'92 $0M Instrumentos musicales; sus partes y accesorios

HS'58 $0M Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; ...

HS'75 $0M Níquel y sus manufacturas

HS'43 $0M Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial

HS'46 $0M Manufacturas de espartería o cestería

HS'67 $0M Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas ...

HS'66 $0M Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes

HS'50 $0M Seda

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Acá está el link:

Reports

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